القاهرة - ناهد إمام



استعرضت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، جهود الوزارة خلال الفترة الحالية لتوفير كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج في تطبيق هاتفي واحد، لضمان أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، بجانب فتح الباب لتلقي مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية.



جاء ذلك خلال عقدها لقاء تفاعليا مع عدد من المصريين بالمملكة في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، وذلك للاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، حيث شارك في اللقاء مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات عمرو عباس، والقنصل العام بالرياض طارق المليجي، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي د.أشرف العزازي، ومدير إدارة «أبناؤنا في الخارج» بوزارة التربية والتعليم إلهام فتحي، ومساعد القنصل علي خطاب، بسفارة مصر في جدة، إلى جانب 35 من رموز الجالية في المملكة يعكسون مختلف المناطق التي يتمركز بها المصريون.



وقالت الوزيرة - في بيان لوزارة الهجرة امس - إنها تضع المملكة العربية السعودية ضمن أولى الدول التي تعتزم زيارتها خلال جولة خارجية بسبب استضافتها لأكبر جالية مصرية بالخارج، موضحة أن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز.



وأضافت أن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، الذي عقد في الشهر الماضي، أثمر العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشددة على حرص وزارة الهجرة على استكمال تلك الجهود.



وتابعت وزيرة الهجرة أن الفترة الماضية شهدت جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرها من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.