مفرح الشمري



تشارك وزارة الإعلام ممثلة بقطاعيها الإذاعة والتلفزيون الأشقاء بالمملكة العربية السعودية في الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، والذي اختير له شعار «هي لنا دار» وذلك بناء على توجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، لإبراز اليوم الوطني السعودي الـ 92 بالشكل المطلوب عبر برامج البث المباشر في التلفزيون والمحطات الإذاعية، إضافة إلى بث العديد من الفلاشات الوطنية التي توضح العلاقة الوطيدة بين الشعبين الكويتي والسعودي على مر الزمان.



بدوره، هنأ الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأبناء الشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، واصفا فرحة السعودية بيومها الوطني بأنها فرحة للكويت أيضا، خصوصا أن المملكة تحظى بمكانة مميزة واستثنائية بالنسبة إلى الكويتيين جميعا.



وأضاف: سيكون «هوى» وزارة الإعلام من خلال الإذاعة الجمعة المقبلة «أخضر» بما تحمله هذه الكلمة من معنى والذي ستتم فيه استضافة الزملاء الإعلاميين والفنانين والأكاديميين من داخل الاستديوهات والمكالمات الهاتفية التي من شأنها أن تعزز أواصر المحبة بين الشعبين الكويتي والسعودي، وتؤكد على صلابة العلاقات المشتركة بينهما.



وأكد مدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي أن اذاعة البرنامج العام جهزت العديد من البرامج الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 92 بالإضافة إلى تجهيزها مجموعة من الفلاشات والتقارير الخاصة بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل كويتي والتي ستبث طوال يوم الاحتفال الذي يصادف الجمعة المقبلة.