عبدالحميد الخطيب



انتهت الفنانة أميرة محمد الفترة القليلة الماضية من تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد «نفس الحنين»، تأليف الكاتب محمد النشمي، إخراج خالد الفضلي، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم: إلهام الفضالة، مرام البلوشي، شهاب حاجية، في الشرقاوي، عبدالمحسن القفاص، شهد سلمان، رانيا شهاب، منصور البلوشي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مع بعض المواقف الكوميدية، حول قصة أربع صديقات يجتمعن بعد سنوات من الفراق، وتأثير الزمن على حياتهن، مع تسليط الضوء على قضايا إنسانية مهمة.



وأكدت أميرة أنها لم تكن تعلم أن هناك خلافا بين الفنانتين إلهام الفضالة وزهرة عرفات، حتى تقابلت مع زهرة في احدى الجمعيات التعاونية بالمصادفة أثناء تصوير «نفس الحنين»، ثم التقت زهرة وإلهام وتصالحتا، لافتة الى أن الكل كان سعيدا لعودة الصداقة بينهما مرة ثانية، مشددة على أنها بعيدة كل البعد عن خلافات الوسط الفني.

وأردفت: لا توجد بيني وبين أي احد خلافات سواء في الوسط الفني أو خارجه، أنا مسالمة في شغلي، وعلاقتي جيدة بجميع زملائي.



وعن سبب غيابها أحيانا عن الدراما، أوضحت أميرة محمد، في تصريحات تلفزيونية: «مو بكيفي»، فقد أغيب لأنني لم أجد الدور المميز الذي يجذبني، بالإضافة الى أنني لا أحب الرتابة والممل، ولن أظهر إلا بالشكل الصحيح والمكان المناسب لي.

واستطردت: أحب الاتقان والأدوار الاحترافية، وحتى الآن أشعر بأنني «ما اخذت حقي في الوسط الفني»، وأبحث عن «كاركتر» يكون صعبا ومؤثرا يقدمني بشكل جديد، لأن عندي إمكانيات تمثيلية كبيرة تحتاج الى كاتب أو مخرج يكتشفها.



وتابعت: لو غبت عن الدراما فلن أغيب عن المسرح لأنه عشقي، كذلك متواجدة باستمرار في «السوشيال ميديا»، حيث أشارك جمهوري بعض أنشطتي اليومية، مكملة: بدأت متأخرة على «السوشيال ميديا»، وكنت لا أعرف ماذا سأقدم للمتابعين، ومن ثم شاركتهم سفراتي واختياراتي الفنية والأزياء والميك اب وغيرها من المجالات.



وأكدت أميرة محمد ان ما يراه الناس على مواقع التواصل هو 30% فقط من حياة الانسان المشهور. وقالت: هناك جزء كبير في حياتنا خط احمر ولا نصوره، مضيفة: أنا حريصة جدا فيما أقدم من محتوى لأن فئة كبيرة من البنات خاصة المراهقات يتابعنني، وأنا قدوة بالنسبة لهن، لذا لا اقدم أشياء غير واقعية حتى لا أؤثر على مشاعرهن أو توجهاتهن، فالكثيرات يثقن فيني وبيني وبينهن مصداقية، «وما راح امسك تليفوني وأصور إلا وأنا مزاجي حلو وعندي طاقة إيجابية وفي أفضل اطلالة، وأكون حقيقية ولا أمثل على الناس».