الدوحة - فريد عبدالباقي



يخوض المنتخب القطري الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام منتخب كرواتيا للمحليين مساء اليوم، على ستاد وينز نويشتات بالنمسا، ضمن تحضيرات العنابي لخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022، التي ستنطلق في 20 نوفمبر المقبل، كما سيلعب العنابي وديا أمام منتخبي كندا وتشيلي يومي 23 و27 الجاري في معسكره الحالي بالنمسا.



ويلعب العنابي في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإكوادور وهولندا والسنغال.



هذا، وتأهل المنتخب القطري لكرة القدم، إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما «أوزبكستان 2023» وذلك بفوزه على شقيقه المنتخب البحريني 2-0، في ختام مباريات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة التي أقيمت في مملكة البحرين. سجل هدفي قطر، جاسم الشرشني والهاشمي الحسين في الدقيقتين (47 و52).



وتصدر العنابي مجموعته برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، جمعها بالفوز على نيبال 3-1، وبوتان 6-0، وبنغلاديش 3-0، وأخيرا على البحرين 2-0، مقابل 7 نقاط لمنتخبي البحرين وبنغلادش، و3 نقاط لبوتان، في حين بقي رصيد نيبال خاليا من النقاط، ليتأهل العنابي إلى النهائيات للمرة الـ 16 في تاريخه.



ويتأهل إلى النهائيات التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية (طشقند) في العام المقبل، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان مستضيف البطولة.