«أنجبت الطفل التاسع»

نيك كانون، المذيع الأميركي، يعلن إنجاب أول طفل له من الموديل الأميركية لانيشا كول، حيث أنجب 8 أطفال آخرين من زوجات أخريات، بينهن المغنية ماريا كاري.