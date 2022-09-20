نسي شاب (22 عاما) حقيبة ظهره في محطة القطار الرئيسية بمدينة براونشفايج الألمانية، ورغم وجود ماريغوانا وأمفيتامينات داخل الحقيبة لم يتردد في الذهاب إلى الشرطة لاستردادها.



وقالت الشرطة أمس الاثنين إن الشاب اتصل بالشرطة الاتحادية صباح أمس الأحد وسأل عما إذا كانت حقيبته قد سلمت هناك.

وتواصل أحد المسؤولين في الشرطة مع شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» للاستفسار عن الحقيبة، وأكدت الشركة أنه تم العثور عليها في المحطة.



وأصيب أفراد الشرطة بالدهشة عندما فتحوا حقيبة الظهر ووجدوا عبوة بها مسحوق أبيض بجانب الماريغوانا.

واتضح عبر اختبار عقاقير سريع أن المسحوق عبارة عن مخدر الأمفيتامينات.



وتم إبلاغ الشاب بأنه تم العثور على الحقيبة. وتوجه الشاب بعد ذلك إلى مركز الشرطة الاتحادية لتسلّمها. وهناك تعرف على الحقيبة.