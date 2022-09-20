بيروت ـ داود رمال



أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا امس بأن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له، مشيرا الى ان التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم، واعرب عن امله في ان يسهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب.



وفيما جدد الرئيس عون التأكيد على التزام لبنان القرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1701، لفت الى أهمية تطبيق كل مندرجاته، معتبرا ان التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) والجيش اللبناني امر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الامن والسلام على الحدود، مشددا على وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين.



وكانت فرونيسكا اطلعت عون على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الامن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنوب في نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم الى الجيش اللبناني، كما بحثت مع عون تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة على ضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.