أعلن مركز نبراس للسنة النبوية عن إطلاق حلقات نبراس لحفظ السنة النبوية للموسم الثاني، حيث يبدأ التسجيل في البرنامج ابتداء من 20 الى 30 سبتمبر، على أن تنطلق الحلقات في 1 أكتوبر المقبل.

ويحتضن الحلقات أكثر من ١٧ مسجداً من مساجد الكويت في حدث علمي بارز، وهي حلقات نبراس لحفظ السنة النبوية لجميع الفئات والأعمار.

وصرح د.محمد حمد العتيبي رئيس مركز نبراس للسنة النبوية التابع لجمعية إنسان الخيرية عن بدء التسجيل في الحلقات عبر تطبيق (حلقات نبراس) المتداول في صفحات المركز والجمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الحلقات في هذا الفصل بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، والأمانة العامة للأوقاف، والتي بدورها تسهم في تعلق الشباب والنشء بدينهم، والاعتزاز بسُنة نبيهم ﷺ، ما يثمر بشكل إيجابي سلوكيات وأخلاق الناس؛ وتأسيهم بهدي خير البشر ﷺ.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحلقات قد رصدت جوائز قيمة للمجتازين للمتون المقررة، وهي المتون المعتمدة لبناء طالب العلم في مجال الحديث النبوي، ويأتي ذلك كله في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة للرقي بمستوى الفرد والمجتمع.

هذا، وتشمل المقررات ثلاثة مستويات وهي حفظ الأربعين النووية وحفظ عمدة الأحكام، وحفظ بلوغ المرام. وتنطلق المحافظات في المساجد بمناطق حول محافظات الجهراء والعاصمة والأحمدي والفروانية ومبارك الكبير، وكذلك بالإضافة الى الحلقات «الاونلاين» للراغبين من داخل الكويت وخارجها.

ويعد مركز نبراس للسنة النبوية مركز بحوث ودراسات وقفيا غير ربحي وأحد المراكز التعليمية التابعة لجمعية إنسان الخيرية التي تعنى بخدمة السنة النبوية ونشر علومها، تحت اشراف ثلة من المختصين المعتنين بالسنة النبوية.

وفي هذا المجال يسعى المركز دوماً من أجل فتح آفاق الشراكة مع كافة المؤسسات وذوي الخبرة لاستثمار جميع القدرات المتاحة في تحقيق رؤية المركز.

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