أعلنت إدارة مجمع «سيمفوني ستايل» عن افتتاح أول ملعب بادل في الكويت يتم تنفيذه داخل مجمع تجاري.



وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية م.عبدالمطلب معرفي عن سعادته بهذا الافتتاح الذي يهدف إلى تشجيع وتنمية المواهب الرياضية وتوفيرها لراغبي ممارسة هذه الرياضة في مجمع سيمفوني ستايل عوضا عن تكبدهم عناء ممارستها في درجات الحرارة المرتفعة، حيث حققت رياضة البادل انتشارا كبيرا في الكويت خلال الآونة الأخيرة، موضحا أنها تعتبر لعبة جماعية مناسبة لجميع الأعمار ومزيجا من رياضة الاسكواش والتنس.



وبين أن وجود ملعب البادل الداخلي إضافة جديدة لبيئة المركز التجاري التي تحتوي على العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل كافاراتي، وصيف إشتا، وبيك، وتوبيز إستيت، وبانغ أند أولفسن، وعالم AAB وغيرها الكثير.