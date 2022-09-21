نسعى إلى زيادة أعداد السائحين الكويتيين والذين يعتبرون تايلند من الوجهات السياحية المميزة

أسامة دياب



نظم مكتب هيئة السياحة التايلندي في دبي والشرق الأوسط بالتعاون مع فندق سيام كمبينسكي بانكوك وفندق سندهورن كمبينسكي بانكوك مؤتمرا صحافيا في فندق فور سيزونز الكويت أول من أمس بعنوان «إعادة اكتشاف بانكوك مع فصول جديدة مذهلة من الفخامة»، وذلك للترويج للسياحة في تايلند.



في البداية، أكد مدير التسويق التنفيذي في مكتب هيئة السياحة التايلندي في دبي والشرق الأوسط شاواروت شانكيات تيتيكول أن بلاده تتمتع بإمكانات سياحية هائلة، ولذلك تحرص على جذب السائحين من مختلف أنحاء العالم وزيادة أعدادهم.



وقال في معرض ردوده على أسئلة الصحافيين إن الكويت من أهم الأسواق المستهدفة للسياحة التايلندية ونسعى إلى زيادة أعداد السائحين الكويتيين الذين يعتبرون تايلند من الوجهات السياحية المميزة والمفضلة في ضوء التنوع الثقافي الفريد والأنشطة السياحية المتنوعة.



وذكر أن السائح الكويتي يأتي ضمن قائمة أعلى السائحين إنفاقاً بمعدل 2500 دولار في رحلة تتراوح بين 7 و10 أيام، و30% منهم مهتمون بالساحة العلاجية في المستشفيات عالية الجودة.



وأشار إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبا على قطاع السياحة في مختلف أنحاء العالم، نظرا للقيود التي فرضتها الدول على السفر للسيطرة على الجائحة والحد من انتشارها، موضحا أن بلاده نفذت خطة علمية مدروسة كانت لها نتائج مؤثرة في السيطرة على الفيروس وتعافي مختلف القطاعات وعودة الحياة الطبيعية.