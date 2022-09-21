اعتذار فرقة المسرح العربي عن عدم المشاركة لأسباب خاصة



مفرح الشمري



بمشاركة ممثلي 7 فرق مسرحية أهلية وخاصة، أجريت قرعة العروض المسرحية المشاركة في مهرجان الكويت المسرحـــــي بدورتـــه الـ 22، وذلك في مسرح الشامية، بحضور مدير إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأمين المساعد لقطاع الفنون بالتكليف فالح المطيري.



يفتتح المهرجان أنشطته 20 أكتوبر المقبل باحتفالية فنية يستعد لها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حاليا، ويشهد مشاركة 7 عروض مسرحية بعد اعتذار فرقة المسرح العربي عن عدم المشاركة في هذه الدورة لأسباب خاصة بهم، حيث تنطلق العروض في اليوم الثاني من حفل افتتاح المهرجان، وذلك في الثامنة مساء على خشبة مسرح الدسمة بآلية تنظيم جديدة لدخول الجماهير، وهي مسرحية «الهجين» لمؤسسة «ايت» التابعة لشركة VO، وتعرض مسرحية «لنشرب القهوة» لفرقة مسرح الشباب «22 أكتوبر»، ومسرحية «طاهرة» لفرقة مسرح الخليج العربي «23 أكتوبر»، ومسرحية «تفضلوا على العشاء» لفرقة المسرح الكويتي «24 أكتوبر» ومسرحية «لوكيمياء» لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية «25 أكتوبر» ومسرحية «مارديت» لفرقة المسرح الشعبي «26 أكتوبر» وآخر العروض المسرحية عرض «ولاية عجب» لشركة جالبوت «27 أكتوبر» على أن يكون «28 أكتوبر» يوم راحة وختام المهرجان وتوزيع الجوائز «29 أكتوبر».