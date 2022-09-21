دلال العياف



نشرت الفنانة رحمة رياض مقطع فيديو ضم لقطات من مسلسل «حيرة»، وتتر العمل، الذي تغنيه، وطرحته أخيرا عبر قناتها الخاصة في «يوتيوب»، وكتبت: «بيه حيرة.. وين أروح، وقلبي ما أعرف مصيره»، مضيفة: «هسه تكدرون تسمعون تتر مسلسل حيرة عبر قناتي على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية».



وتتر «حيرة» من كلمات: رامي العبودي، وألحان: علي صابر، وتوزيع: محب الراوي، بينما يؤدي بطولة العمل: ألكسندر علوم، زهراء بن ميم، إياد الطائي، براء الزبيدي، حيدر عبد ثامر، وبكر خالد، وتدور أحداثه في إطار من الحب والانتقام، إذ يتوجب على عاشقين مواجهة مجتمع قاس، ووالد متسلط، يصمم على منع زواجهما.