ألغت قاضية أميركية الاثنين إدانة رجل مسجون منذ 23 سنة لارتكابه جريمة كان ينفي باستمرار مسؤوليته عنها، في قضية طرحها بودكاست «سيريال» الذي حقق نجاحا عالميا.

وحكم على عدنان السيد (42 عاما) سنة 2000 بالسجن المؤبد لقتله حبيبته السابقة هاي مين لي في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وكانت مدعية المدينة العامة مارلين موسبي طلبت الأسبوع الماضي في خطوة غير متوقعة إلغاء الحكم، متطرقة إلى شكوكها في شأن ذنب السيد بالقضية، وطلبت الإفراج عنه.



وأوضحت موسبي أنها اكتشفت وجود «مشتبهين فيهما آخرين»، وهي معلومات مهمة جرى استخدامها بصورة سيئة آنذاك، ولم يبلغ بها وكلاء الدفاع عن سيد قبل محاكمته.

وأجرى فريق من الصحافيين سنة 2014 تحقيقا مقابلا ضمن اثنتي عشرة حلقة في موسم أول من سلسلة «سيريال» الإذاعية، وأشار منتجو هذا العمل إلى أنه حمل أكثر من 300 مليون مرة، واستند إليه وثائقي عرض على قناة «اتش بي أو».



وأظهر التحقيق الذي أجراه الصحافيون أن محامية عدنان السيد أهملت معطيات من هاتف محمول كانت لصالح المتهم وكذلك شهادة شابة كانت لتعطيه عذرا محتملا.