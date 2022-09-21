وصلت الممثلة الأميركية انچيلينا چولي باكستان أمس لاظهار الدعم لأكثر من 33 مليون شخص تضرروا من الفيضانات الكارثية.



وقالت لجنة الانقاذ الدولية في بيان إن چولي ستزور المناطق التي غمرتها المياه، كما ستركز على الحاجة للدعم العاجل بالاضافة إلى الحلول طويلة المدى لمواجهة الأزمات المتعددة للتغير المناخي.



ونشر مقطع فيديو يظهر چولي في مطار باكستاني على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة من هبوط طائرتها، كما بثت وسائل الاعلام المحلية نبأ وصولها.



كانت چولي قد زارت ضحايا فيضانات عام 2021 وزلزال 2005 في باكستان.



يذكر أن الحكومة الباكستانية كانت قد ناشدت مواطنيها تقديم تبرعات سخية، قائلة إنها تفتقر للموارد للتعامل مع مثل هذه الكارثة الكبيرة.



وقال وزير التخطيط إحسان إقبال، الذي يترأس أيضا المركز الوطني لتنسيق مواجهة الفيضانات، في مؤتمر صحافي «لنحول هذه المحنة إلى فرصة».



وجاءت هذه المناشدة بعدما تلقت باكستان ردا فاترا من المجتمع الدولي.



وكانت الامم المتحدة قد وجهت نداء عاجلا بجمع 169 مليون دولار لمساعدة باكستان في التغلب على الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 1500 شخص من بينهم 550 طفلا حتى الآن.