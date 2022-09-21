يعقوب العوضي



تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت إلى الأدوار الإقصائية في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس والمقامة في مدينة الحمامات التونسية بعد تعادله مع الترجي التونسي بنتيجة 34-34 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، وبذلك رفع الأبيض رصيده إلى 3 نقاط، وسيلاقي الكويت نظيره الشارقة الإماراتي في ربع نهائي البطولة. وتحصل محترف الكويت فرانكيس كارول على جائزة أفضل لاعب في المباراة.



وجاءت المباراة متكافئة بين الطرفين حيث لم يفرض احدهما السيطرة على الآخر، وكاد الأبيض أن ينجح في تخطي عقبة الفريق التونسي إلا أنه لم يوفق في إنهاء بعض الهجمات بالصورة المطلوبة، ولتنتهي المواجهة بتعادل عادل.