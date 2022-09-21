أقام مرشح الدائرة الأولى حمد المدلج ندوة انتخابية بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول، واستهل حمد المدلج ندوته بقول الله تعالى (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) وقال (وتلك الأيام نداولها بين الناس)،وصلى الله على سيدنا محمد القائل« لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها».



وأشاد المدلج بخطاب سمو ولي العهد الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو، وحض المواطنين على اختيار الأفضل، مؤكدا أن حسن الاختيار هو من سيحدد إما أن ننتقل إلى مرحلة توافق وتنمية ونهضة وطن أو يعيدنا إلى المربع الأول.



وشدد المدلج على الناخبين أن «الاختيار لكم فإما دولة تسع الجميع أو غرفة تسعهم فقط».



وأضاف أن «هؤلاء اختطفوا مجلس الأمة وسلبوا المجلس البلدي ودمروا العمل التعاوني، لكن والله معصي ثم معصي عليكم، والشارع سيفرض كلمته ولن يقبل أن يعود للمربع الأول، الكويت وأهلها يستحقون أن نبذل كل الوقت ونحارب كل من يبحث عن مصلحته الشخصية».



وذكر المدلج «وقفنا اليوم في مرحلة انتقالية خطيرة بدأت باعتراض شعبي ثم اعتصام نيابي ثم توجت بخطاب سام وضع النقاط على الحروف».