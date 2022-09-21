عبدالكريم أحمد



ألغت محكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة برفض دعاوى المرشحين هاني حسين ومحمد الجويهل ومبارك العتيبي المطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من خوض انتخابات مجلس الأمة، وقضت مجددا بإلزامها بإعادتهم إلى كشوفات المرشحين. كما أوقفت المحكمة قرارات وزارة الداخلية بشطب المرشحين المدانين بدعاوى «ترديد الخطاب» إلى المحكمة الدستورية للفصل بدفوعهم بعدم دستورية تطبيق ‏«قانون المسيء» عليهم بأثر رجعي، وهم: عايض أبو خوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر.



وذكر مصدر قضائي لـ«الأنباء»، أن حكم محكمة الاستئناف بإيقاف قرارات شطب هؤلاء الأربعة وإحالتهم إلى المحكمة الدستورية، لا يعني وجوب انتظارهم حكما من الأخيرة للسماح بترشحهم، مؤكدا أن أحكامهم الصادرة أمس تسمح لهم بالترشح. وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة بتأييد قرار وزارة الداخلية بشطب مرشح الدائرة الرابعة مساعد القريفة من سجلات المرشحين. وقد أعلن المرشح عزمه الطعن أمام محكمة التمييز بهذا الحكم، مشيرا إلى أن هناك أحكام تمييز سابقة تسمح بترشحه. من ناحية أخرى، حددت محكمة التمييز الدائرة الإدارية الثانية لنظر طعن إدارة الفتوى والتشريع في حكم محكمة الاستئناف بإعادة د.خالد شخير المطيري إلى السباق الانتخابي، ويرجح أن تطعن الإدارة أيضا في أحكام عودة بقية المرشحين.