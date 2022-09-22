بيروت - جويل رياشي



بعد مضي أربع سنوات على تنظيم آخر معرض للكتاب الفرنكوفوني في بيروت الذي توقف بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة، أعلنت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو امس ان بيروت ستستضيف مهرجانها الأدبي الدولي والفرنكوفوني الاول، على مدى 10 ايام، من 19 الى 30 اكتوبر المقبل.



هذا هو الرهان الذي قررت السفارة الفرنسية خوضه في بيروت ولبنان عبر مركزها الثقافي وشركائه من خلال حدث سيتوزع على مساحة لبنان بمشاركة اكثر من 100 أديب وأديبة من 18 جنسية مختلفة.



البرنامج غني وضخم ويتضمن قراءات نصوص، برامج اقامة لأدباء، معارض رسم، عروض افلام، ورش رسم وكتابة، ونشاطات متنوعة ترضي مختلف الأذواق والاعمار.



ويوجه المهرجان تحية للشباب ويوليهم اهتماما خاصا من خلال تنظيم برنامج شامل من اللقاءات مع الأدباء في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية.



وكذلك من المرتقب الاعلان عن جائزة «غونكور خيار الشرق» التي تنظمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في 30 اكتوبر برعاية اكاديمية غونكور وفي حضور الكاتبة كلارا دوبون مونو الفائزة بالجائزة نسخة 2021.



ومن المواعيد المرتقبة ايضا، مسيرة أدبية في أحياء الجميزة ومار مخايل تنظمها «الأجندة الثقافية» تشمل تواقيع كتب في بيوت بيروتية تراثية.



ومن الاسماء التي يستضيفها المهرجان الكتّاب: وجدي معوض، كاميل لورينز، سبيل غصوب، الطاهر بن جلون، ميشيل اوسلو، لمياء زيادة، اريك ايمانويل شميت، نواف سلام، جمانة حداد، شريف مجدلاني، الكسندر نجار، سلمى كجك، وغيرهم.