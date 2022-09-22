حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا يوم الأربعاء المقبل، موعدا لاستجواب سالي الحافظ التي اقتحمت فرع بنك لبنان والمهجر الأسبوع الماضي، وانتزعت 12 ألف دولار من أصل وديعتها لتتمكن من معالجة شقيقتها المصابة بمرض السرطان، وأمر بتبليغها موعد الجلسة للمثول أمامه.



ووافق قاضي التحقيق على إخلاء سبيل الموقوفين محمد رستم وعبدالرحمن زكريا، اللذين أوقفا أمام بنك لبنان والمهجر خلال الاعتصام المودعين دعما لسالي، وذلك لقاء خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل منهما، ومنعهما من السفر لمدة ستة أشهر، وأقدم عشرات الناشطين وأقارب وأصدقاء الموقوفين رستم وزكريا الذين كانوا يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة بالإفراج عنهما، بجمع قيمة الكفالة من جيوبهم وتسديد قيمتها فورا. كذلك وافق القاضي أبو سمرا على إخلاء سبيل الموقوف عبد سوبرة الذي اقتحم مصرف لبنان والمهجر في الطريق الجديدة يوم الجمعة الماضي، لقاء كفالة خمسة ملايين ليرة، كما أخلى سبيل الموقوف جواد سليم الذي اقتحم بنك لبنان والخليج في الرملة البيضاء، لقاء كفالة 15 مليون ليرة ومنعهما من السفر لمدة ستة أشهر أيضا.



إلى ذلك، مددت «جمعية المصارف» إضرابها الذي بدأ يوم الاثنين إلى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بانتظار خطة أمنية تحمي المصارف والموظفين من الهجمات التي تتعرض لها من قبل مودعين، والحصول على ودائعهم بالقوة.