ندى أبونصر



انطلاقا من رؤيتها الخاصة «من أجل حياة يومية أفضل للجميع»، قررت «ايكيا» أن تخصص هذا العام للاحتفال بما هو أهم وأفضل ما في الحياة، إنه ما نعيشه كل يوم، وكل تلك اللحظات العادية التي نقضيها داخل منازلنا وتصنع لنا أروع الذكريات.



ففي احتفالية خاصة أقيمت أمس بمعرض «ايكيا الأفنيوز»، أعلن الرئيس التنفيذي لـ «ايكيا الحميضي» في الكويت والأردن والمغرب مارينو ماغانتو ومعه بقية فريق الإدارة، إطلاق فعاليات التوجه الجديد «العادي صار روعة».



وبهذه المناسبة، قال ماغانتو: على مدى العامين الماضيين، كانت الأوقات التي قضيناها في المنزل، برفقة أعز الناس إلى قلوبنا، أطول من أي وقت مضى، وهذه التجربة علمتنا كيف نستطيع أن نستفيد من منازلنا في العديد من الأنشطة المختلفة التي نقوم بها، وكيف يمكننا العمل من المنزل وفي الوقت نفسه نمارس أدوارنا كآباء وأمهات، معا استطعنا التغلب على الكثير من التحديات وأصبحنا ندرك أهمية المنزل بالنسبة لكل واحد منا أكثر من أي وقت مضى.



وأضاف ماغانتو: هذا العام وأكثر من أي وقت نريد أن نحقق الفرح والسعادة للناس، نريد أن نكون مصدر طاقة إيجابية لكل من حولنا، ونجعله رائعا بطريقة استثنائية للجميع من خلال «العادي صار روعة»!، هذا التوجه الجديد لدى «ايكيا» وجد لمساعدة الجميع على التمتع بحياة يومية أفضل، وهذا ما بدأناه هنا اليوم من خلال هذه الاحتفالية، وسنحرص دائما على توفير كل ما يناسبك، وأكثر من أي وقت مضى، نريد أن نحقق الفرح والسعادة للناس.



وتابع: نؤمن بأن المنزل هو أهم مكان في العالم ومن خلال ابتكار ما هو أفضل للعيش داخله نستطيع أن نساهم في توفير حياة أفضل للجميع، فتعريف ما هو «الأفضل» يحدده الناس أنفسهم، أما نحن فموجودون لمساعدتهم على جعل «الأفضل» حقيقة، وحتى نستطيع أن نبتكر ما يساعد على العيش داخل المنزل بطريقة أفضل، نقوم بزيارات منزلية لآلاف المنازل كل عام، لنطلع عن قرب على احتياجات الناس، ونفهم نوع المشاكل والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، وكل الأفكار التي نتعلمها من خلال الزيارات نأخذها بعين الاعتبار في كل عمل جديد نقوم به، من تصاميم جديدة إلى ابتكار الحلول الجميلة التي يحبها الناس، والكفاءة التي نتمتع بها في فهم الحياة داخل المنزل جعلتنا مميزين.



وزاد: نؤمن بأن المنزل الأفضل ليس مسألة كيف تبدو الأشياء والأغراض التي يحتويها، بل وأيضا بما تمنحنا إياه تلك الأشياء فالمنزل الأفضل يجب أن يكون عمليا ويشعرك دائما بالرضا، وبالطبع يجب أن يكون جميلا كذلك، ويمنحك الشعور بالفخر، لذلك اخترنا أن يكون المنزل العملي بداية العمل بالتوجه الجديد لدينا، مشيرا إلى أن المنزل العملي واحد من مجموعة من الحلول المنزلية تطلقها «ايكيا» هذا العام لمساعدتك على الحصول على المنزل الذي طالما حلمت به، والمنزل العملي يتكيف مع كل الاحتياجات والأنشطة التي تقوم بها أنت وعائلتك، إنه مريح يعكس شخصية من يسكن فيه، ويهتم بمتطلبات جميع أفراد العائلة ويرحب بهم ويفسح المجال لصنع ذكريات تدوم، متسائلا: كيف بالإمكان جعل كل هذا حقيقة؟ ومن أين تكون البداية؟ فحتى نشارك الآخرين بما لدينا من خبرات ومعلومات، أصدرنا مجلة «العادي صار روعة»، هذه المجلة لمساعدتك على جعل اللحظات العادية التي تعيشها كل يوم «ليس فقط أفضل بل أروع!».



وذكر انه بغض النظر عن نمط الحياة الذي نتبعه، أو حجم المنزل الذي نسكن فيه، فالكل يحتاج إلى منزل عملي، ولذلك قررنا أن يكون موضوع العدد الأول من المجلة الجديدة عن الكثير من الأفكار الملهمة والإرشادات التي تساعدك في الاستفادة المثلى من المساحة التي لديك ليصبح منزلك عمليا، والحياة داخله أفضل، بالإضافة إلى إرشادات خاصة عن الألوان التي تساعد في خلق بيئة مناسبة للعمل أو للراحة والاسترخاء، ولأن اتباع نمط حياة أكثر صحة واستدامة أصبح أولوية بالنسبة للجميع، فـ «ايكيا» تساعدك أيضا في تحضير وجبات صحية سهلة، ولتحقيق كل ذلك، تقدم لك «ايكيا» مجموعة فريدة من الحلول الجميلة والعملية تناسب احتياجاتك، وحلول تكمن قيمتها في جودتها، ويسهل الحصول عليها عندما تحتاجها.



وأشار ماغانتو إلى أن الأعداد المقبلة من المجلة ستعالج أيضا أنماطا أخرى من منازل يحلم بها الناس ومع التوجه الجديد نريد أن نكون أقرب إلى الناس أكثر من أي وقت مضى، نريد للجميع حيثما كانوا، أن يسعدوا بكل ما توفره لهم «ايكيا»، وأن يحصلوا على ما يحتاجونه وقتما يريدون، مشددا على دور معارضها في هذا التوجه، لافتا الى ان مفتاح تحويل كل هذه الأفكار الملهمة إلى حقيقة يكمن في المكان الذي نكون فيه على تواصل مباشر مع عملائنا، ومعارض «ايكيا» هي المكان الذي نعرض فيه أفكارنا وإلهامنا ونريد تحويلها لمكان يتيح للجميع تجربة تسوق مميزة في كل زيارة، مكان تنظم فيه ورش عمل، ومحادثات، وعروض، ومسابقات، وألعاب وغير ذلك.



ماغانتو لـ «الأنباء»: الكويتيون يحبون الأجواء العائلية وقدمنا حلولاً عملية مناسبة لكل فرد

مارينو ماغانتو خلال اللقاء مع الزميلة ندى أبونصر

أكد الرئيس التنفيذي لـ«ايكيا الحميضي» في الكويت والأردن والمغرب مارينو ماغانتو في تصريحات لـ«الأنباء» ان «ايكيا» أطلقت التوجه الجديد «العادي صار روعة» لمعرفة اذواق ومتطلبات العملاء بشكل اكبر وتقديم جميع الخبرات ليستطيعوا تحقيق منزل احلامهم.



ولفت إلى أهمية زيارة المنازل لمعرفة الصعوبات والتحديات التي يواجهها العميل خاصة انه خلال فترة الجائحة كان الجلوس في المنزل لفترة اطول، ولهذا قمنا بدراسة لكي نقدم حلولا ونصائح لعملائنا ليستطيعوا ان يحصلوا على منزل عملي يتسع لكل المستلزمات والمهمات، مشيرا الى ان «ايكيا» علامة تجارية اوروبية، ونحرص دائما على ان نعكس ثقافة البلد الذي نكون فيه، وخاصة في الكويت لان العميل الكويتي يحب «ايكيا» كثيرا، وبرهن على هذا على مر السنوات، مؤكدا ان المجتمع الكويتي محب كثيرا للعائلة والاجواء العائلية واستطعنا ان نقدم الحلول العملية والفريدة التي تناسب كل فرد من افراد العائلة في منزل عملي ومريح يتكيف مع الاحتياجات والأنشطة والذي يعكس شخصية من يسكن فيه، ويهتم بمتطلبات الجميع.



وأوضح ان المجلة لهذا العام جاء تحت عنوان «العادي صار روعة» ستعالج في أعدادها أنماطا أخرى من منازل يحلم بها كل فرد وستوفر العديد من الأفكار الملهمة والإرشادات التي تساعدك في الاستفادة المثلى من المساحة التي لديك ليصبح منزلك عمليا، وبالتالي تصبح الحياة داخل المنزل أفضل، واعدا محبي «ايكيا» بأنه سيكون مفاجآت جديدة وكثيرة والمزيد من التوسع قبل نهاية العام.