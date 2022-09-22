يلعب الممثلان جورج كلوني وهيون بن دورا رئيسيا في الترويج لمجموعة ساعات OMEGA الجديدة Speedmaster 57، حيث يستكمل كلوني على أكمل وجه كلا جانبي الكونوغراف الشهيرين، ويضفي أسلوبه الكلاسيكي وشخصيته المبدعة على الحملة، مع تأكيده مجددا على ارتباطه الوثيق وطويل الأمد مع OMEGA. من جانب آخر، يحضر النجم الصاعد هيون بن بروج لطفة وعصرية تجسد التطور الدائم لساعات Speedmaster.



وكما يوحي اسمها تعود ساعة Speedmaster 57 برمزيتها إلى تصميم Speedmaster الأصلي، والذي أطلق عام 1975 لسائقي سباقات السيارات والمهندسين على الطرقات، وبمثابة تقدير لهذا التصميم تضم مجموعة Speedmaster 57 اليوم 8 ساعات جديدة قدمت بطراز نحيف وخيارات لونية للاقراص، وسوار عتيق الطراز ومعيار حركة Go-Axial Master Chronometer 9906، لتبلغ قمة الدقة والمقاومة المغناطيسية والأداء المبهر.



وقال راينالد ايشليمان رئيس OMEGA ومديرها التنفيذي: تعرف ساعة Speedmaster 57 بجودتها وسحرها الأزلي وجورج كلوني وهيون بن هما أفضل رجلين رائدين فيما يتعلق بعرض هذه القيم والإثبات الدقيق لدمى تلائم هذه الساعة مع الأسلوب الأنيق في زمننا اليوم.



ولطالما كان جورج كلوني صديقا قديما لـ OMEGA، وهو بطريقة ما يشارك القصة نفسها مع Speedmaster ، حيث بدأ كل منهما حياته في السنوات المتفائلة بعصر الفضاء، وكلاهما يُعرفان بشهرتهما الدائمة وصفات التميز.



ولتصوير لقطته، ارتدى جورج الطراز المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وذا قرص PVD أزرق اللون رقم (332.10.41.51.03.001)، ومن بين الصور الجديدة يمكن رؤية الممثل مرتديا تلك الساعة اثناء قيادة سيارة عتيقة الطراز بالقرب من منزله في نواحي بحيرة كومو، في إشارة إلى أصول ساعة Speedmaster في سباقات السيارات.



كما انضم الممثل الكوري الجنوبي هيون بن مؤخرا إلى عائلة OMEGA. وتنضح شخصيته بأسلوبه المعتاد الواثق والمريح، والتقطت صورته في موقع وهو يقود سيارة كلاسيكية في كوريا، بينما يرتدي في هذه المرة ساعة 40.5 بطراز الفولاذ المقاوم للصدأ وقرص اسود (332.12.41.51.01.001).



وبالتزامن مع الذكري الخامسة والستين لخط Speedmaster تضم مجموعة OMEGA Speedmaster 57 الكاملة الآن ثمانية طرز جديدة، فإلى جانب طرز الاقراص الزرقاء والسوداء، نجد ايضا خياري الأخضر وبالرغندي. كما يتضمن تفصيل العلامة المميزة 1957 الحافة المعدنية المصقولة مع «النقطة المعروفة عند رقم 90»، الى جانب العقارب الشهيرة ذات الأسهم العريضة.