أقامت اليابان، أول معرض سياحي لتجاوز تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية، أن المعرض -وهو أحد أكبر الأحداث من نوعه في العالم- قد افتتح في مركز طوكيو /بيج سايت/ للمعارض، بحضور ممثلين من أكثر من 70 دولة ومنطقة و47 محافظة يابانية تروج للسفر الدولي والمحلي بعد أن تم إلغاؤه في عام 2021 بسبب كوفيد-19.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يجتذب الحدث -الذي يستمر 4 أيام حتى يوم الأحد القادم- والذي تستضيفه جمعية السفر والسياحة اليابانية حوالي 150 ألف زائر، من بين آخرين.

في إشارة إلى أن الحكومة اليابانية تنظر في تخفيف كامل للرقابة على الحدود، قال كينيتشيرو يامانيشي، رئيس اتحاد السياحة "هذه هي الفرصة المثالية لتقديم شكل جديد من أشكال السفر من طوكيو إلى العالم".