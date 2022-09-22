أعلنت شركة أمازون عن العشرات من مشاريع الطاقة المتجددة في عدة دول.

وقالت الشركة إنها توسع أعمالها للطاقة المتجددة بإضافة 7ر2 جيجا وات من الطاقة النظيفة ضمن 71 مشروعا جديدا للطاقة المتجددة.

وتشمل الاضافات الجديدة مشاريع طاقة متجددة في البرازيل والهند وبولندا.

وأعلنت أمازون أنه فيما يتعلق بمنطقة آسيا- المحيط الهاديء، فأن أول ثلاثة مشاريع كبيرة سوف تتم في الهند. وجميع المشاريع الثلاثة تتعلق بالطاقة الشمسية في راجستان، وتمثل 420 ميجا وات من سعة الطاقة النظيفة.

كما تدشن الشركة أول مشاريع شمسية على الأسطح في فرنسا والنمسا، وأول مرزعة شمسية في بولندا.

وتتوقع الشركة أن تولد مشاريعها ، بمجرد أن تبدأ العمل، 50 ألف جيجا وات في الساعة من الطاقة النظيفة، وهو ما يعادل حجم الكهرباء اللازمة لـ 6ر4 مليون منزل أمريكي سنويا.

وتمتلك أمازون 379 مشروعا للطاقة المتجددة في 21 دولة، تمثل 5ر18 جيجا وات من سعة الطاقة المتجددة.