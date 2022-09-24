رصد ميزانية التدريب في ميزانية الشركات للعام المالي 2022/2023

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان القطاع النفطي ينتظر قرار وشيك لعودة التدريب الخارجي للعاملين في الشركات النفطية والذي تم إيقافه منذ تفشي جائحة كورونا وتنفيذ سياسة التقشف وتقليص النفقات.

وقالت المصادر ان الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية قامت برصد الميزانيات الخاصة بالتدريب الخارجي في الميزانيات الجديدة 2022/2023، إلا ان عدم اعتماد الميزانيات يجعل من قرار عودة التدريب مرة ثانية لما بعد انتخابات مجلس الامة وتشكيل الحكومة الجديدة.