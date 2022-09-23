في إطار مساعيها الدؤوبة لتوسيع شبكة خطوطها حول العالم وتطوير خدمة العملاء، ومنح خيارات سفر متنوعة، وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية اتفاقية شراكة تجارية متبادلة مع طيران أوروبا، حيث تتيح الاتفاقية للخطوط الجوية الكويتية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة، إدراج رمزها ضمن رحلات طيران أوروبا على الرحلات الأسبوعية الثلاث المباشرة التي تشغلها الشركة بين الكويت ومدريد، وكذلك ربط الكويت بمدن أوروبية مثل أمستردام وروما وفرانكفورت وميونيخ.

وبهذا الصدد، قالت مدير دائرة التوزيع وتخطيط الشبكات شروق العوضي: «تتمتع الكويت بعلاقة قوية جدا وطويلة الأمد مع إسبانيا، وتأتي هذه الاتفاقية مع طيران أوروبا في وقت تحاول صناعة الطيران التغلب على الوباء ونحن على يقين أن هذه الاتفاقية ستمنح المسافرين على الأميركتين وأوروبا والخليج خيارات أوسع، علاوة على ذلك، ستضيف الاتفاقية 18 وجهة جديدة إلى شبكة الخطوط الجوية الكويتية، 10 منها في إسبانيا و8 وجهات دولية أخرى في أوروبا والأميركتين».