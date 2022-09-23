يأتي هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد مزودا بشاشة عرض كاملة خالية من الحواف مذهلة وواسعة مقاس 6.7 بوصات من هواوي - HUAWEI Edgeless FullView Display تتيح لك عرض كل شيء بشكل أكبر وأفضل.

تصميم الشاشة نفسها أنيق وكلاسيكي: جوانب مسطحة، وشق أصغر، وحواف ضيقة للغاية بقياس 1.05 مم فقط. وإلى جانب نسبة الشاشة إلى الجسم العالية التي تبلغ 94%، يمنحك الجهاز تجربة بصرية أكثر ثراء وغامرة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الهاتف تجربة سلسة للمستخدمين من خلال معدل تحديث الشاشة البالغ 90 هرتز ومعدل أخذ العينات اللمسي 270 هرتز.

سواء كنت تتصفح صفحات الويب أو تلعب الألعاب، يوفر الجهاز تجربة سريعة وسلسة. ويجلب هاتف HUAWEI nova Y90 الجديد ميزات ذكية جديدة لحماية العين. يقوم تلقائيا بضبط سطوع الشاشة وفقا للإضاءة المحيطة ليسهل العبء على العينين.

علاوة على ذلك، تسجل ميزة التحكم في تعتيم الشاشة السلس وتحدد تفضيلات المستخدمين في شدة الضوء وفقا لعاداتهم في الاستخدام لتقليل إجهاد العين.

وميزة أخرى مذهلة في هاتف HUAWEI nova Y90 هي تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي -HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط، ويمكنك شحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط.

يتيح لك توصيل الهاتف الذكي لمدة 10 دقائق فقط الاستمتاع بما يصل إلى 6.7 ساعات من التحدث على الهاتف، و3 ساعات من مشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.