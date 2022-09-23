قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء 21 الجاري بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: فيصل محمد عبدالوهاب الجوعان، ومحمد عيسى محمد شبلاق، ومبارك عبدالغني علي القحطاني، ومجيد سليمان قرين الظفيري، وأفراح معيدي فهيد العازمي، ومريم خلف شاوي عبدالله، واحمد اردوغان، ونينا محمد نزار المالكي، ومساعد محمد عثمان الحيدر، وخليل علي عبدالله حجي حسين.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.