بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري اقتراح 12 عضوا بشأن تخصيص أرض بغرب القيروان للرعاية السكنية.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



طلب فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص.



الرد على السؤال المقدم من العضو م. منيرة الأمير بشأن عقود النظافة.



الرد على السؤال المقدم من العضو م. شريفة الشلفان بشأن الاتفاقية الموقعة بين بلدية الكويت والبنك الدولي في 2018 للدعم الفني لإدارة النفايات.



الرد على السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن بعض الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية بلدية الكويت.



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 16 بمنطقة الرقعي.



كتاب المقدم من مختار منطقة العمرية سعد الطشة بشأن ضرورة تنظيم الساحة الواقعة شمال روضة ابن حزم وتحويلها إلى مواقف منظمة مرتبة بمنطقة العمرية قطعة 5.



توطين القطاعات الصناعية بمنطقة النعايم الصناعية (المنطقة الغربية) قطعة رقم (1) موقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن.



الاقتراحين المقدمين من العضو فهد مساعد العبدالجادر الأول بشأن مقترح تصميم وإنشاء جسر مشاة في منطقة الصالحية شارع فهد السالم والثاني بشأن استحداث مواقف سيارات في مدرسة سعد بن عبادة الابتدائية بنين في منطقة العديلية.



الاقتراحين المقدمين من العضو م. منيرة جاسم الامير: الاول بشأن التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة، والثاني بشأن تصنيف شركات النظافة (شركات اعمال النظافة العاملة في المدن) حسب القدرة والإمكانيات والخبرات.



الاقتراحين المقدمين من العضو عبدالله العنزي: الأول، بشأن الطريق الفاصل بين منطقة الصليبية وصناعية الصليبية، والثاني بشأن الطريق الفاصل بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة أمغرة الصناعية (طريق عبدالله صباح الناصر الصباح) الاقتراح المقدم من العضو ناصر حماد الكفيف بشأن استحداث مدخل لمنطقة ضاحية صباح السالم، الاقتراحين من العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن مراجعة اللوائح بصفة دورية وبحد اقصى أربع سنوات وآخر بشأن اصدار لائحة لتنظيم ممرات المشاة والدراجات الهوائية بالطرق والأرصفة ضمن حدود البلدية.



الاقتراحين المقدمين من العضو نصار العازمي: الأول بشأن جسر مشاة يربط مبنى المجلس البلدي الجديد مع مبنى بلدية الكويت (مبنى شؤون الموظفين، والثاني بشأن تخصيص وإنشاء مستشفى جديد تخدم اهالي المنطقة الجنوبية).