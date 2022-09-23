بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الأحمدي خلال اجتماعها أمس برئاسة ناصر الكفيف بالموافقة على تصميم وتنفيذ خطي أنابيب 8 بوصات و10 بوصات تابعين لشركة البترول الوطنية الكويتية للربط بين مستودع الأحمدي للمحروقات البترولية ومصفاة ميناء الأحمدي، شريطة عدم تعارضه مع مسار السكة الحديد والمترو.



وقال الكفيف انه تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو السابق حمدي العازمي، بشأن زحزحة الساحة المقابلة للمنزل رقم 1 الواقع بمنطقة هدية شارع 3.



وذكر أن اللجنة أبقت علي جدول أعمالها طلب إحدى الشركات تعديل مشروع تقسيم عقار بالقطعة رقم 9 بمنطقة المهبولة، وأبقت على جدول أعمالها طلب الهيئة العامة للصناعة توطين أنشطة صناعية وخدمية للموقع رقم 11 الذي يمثله الموقع رقم 85 بمنطقة ميناء عبدالله ليكون مجمعا للصناعات المستدامة.