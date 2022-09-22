افتتحت «آي جي كافيه»، صاحبة الامتياز لسلسة مقاهي «تيم هورتنز» في الشرق الأوسط، خمسة مقاه جديدة لها في الكويت، حيث تعاونت «آي جي كافيه»، شركة مملوكة من قبل مجموعة «أباريل» للتجزئة الشهيرة، وجايتواي بارتنرز، شركة استثمار بديلة في الأسواق الناشئة، لتقديم تجربة مبتكرة وفريدة لعشاق القهوة في الكويت.

حضر حفل الافتتاح عليا مواني، سفيرة كندا لدى الكويت، وإداريون من تيم هورتنز وآي جي كافيه، وشركاء من القطاع الحكومي والخاص، الى جانب وسائل الإعلام. يقدم مقهى تيم هورتنز الجديد تصميما داخليا مميزا ومريحا ضمن أجواء رحبة مستوحاة من أصل العلامة الكندية التي صممت خصيصا لتلبية متطلبات جميع عشاق القهوة في الكويت. أما لناحية المنتجات، فيقدم المقهى مشروباته الشهيرة مثل «فرنش فانيلا» الرائعة و«آيس كاب» المثلجة، إضافة إلى المأكولات الجاهزة والمخبوزات الطازجة مثل قطع الدونتس «تيمبتس» التقليدية.

وقدرت شركة آي جي كافيه الكويت على أنها سوق حيوي ومهم لتقديم تجربة تيم هورتنز التي استحوذت على قلوب وأذواق زواره حول العالم بفضل خبرته التي تفوق 55 عاما في صناعة القهوة، وتهدف الشركة إلى التوسع بشكل سريع، وافتتاح عدة فروع لها في كافة أنحاء الدولة. كما تتطلع آي جي كافيه إلى خلق فرص عمل متعددة وجمع فريق عمل يمثل أفراد طموحين ومتحمسين لأن يكونوا جزءا من رحلة تيم هورتنز الناجحة في الكويت.

وتعتبر الكويت واحدة من أهم أسواق القهوة المتنامية في المنطقة، حيث يعتبر الكويتيون القهوة على أنها منتج فاخر وليس مجرد منشط حيوي. ولهذا يسعى زوارنا للحصول على قهوة عالية الجودة ومأكولات طازجة ليبدأوا بها نهارهم، وهذه التجربة هي تحديدا ما يقدمه لهم مقهى تيم هورتنز في كل يوم.

من جانبها، صرحت عليا مواني، سفيرة كندا لدى الكويت بالقول: «أنا سعيدة جدا بافتتاح تيم هورتنز في الكويت. تيمز، كما يعرف في كندا، هو علامة تجارية مميزة للقهوة الكندية والتي سيتمكن الآن أصدقاؤنا في الكويت من تذوقها والاستمتاع بها هنا في ديارهم. يسرني أن أكون قادرة على دعم إطلاق تيم هورتنز ومشاريع توسعة في المستقبل، وهذا دليل آخر على قوة ومتانة العلاقات بين كندا والكويت».

وقال ثياجو سانتيلمو، الرئيس الإقليمي في «آر بي أي» لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط:«يسعدنا أن نقدم تيم هورتنز في الكويت، البلد الذي يقدر كثيرا القهوة والمشروبات المميزة. لقد بذل فريق عملنا جهودا كبيرة لضمان تلبية جميع توقعات زوارنا».

وصرح هشام المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة آي جي كافيه بالقول: يتميز شعب الكويت بذوقه الرفيع عندما يتعلق الأمر بالمأكولات والمشروبات، ولذلك يشرفنا أن نقدم تجربة تيم هورتنز الأصيلة لهذا السوق المميز.

وأضاف المكاوي: بما أن شركتنا هي صاحبة حق الامتياز لسلسلة تيم هورتنز في الشرق الأوسط، فإننا نسعى للتوسع بأسرع وقت في كافة أنحاء الكويت وذلك لخدمة زوارنا الذين يبحثون عن مكان هادئ ومريح للقاء الأصدقاء والاستمتاع بقهوة مميزة ومشروبات ومأكولات شهية.

تيم هورتنز هو أكبر سلسلة مقاهٍ في كندا، وفي عام 2011 بدأ التوسع عالميا من خلال افتتاح أول مقهى ومطعم للمخبوزات له في دبي، الإمارات العربية المتحدة، من خلال مجموعة «أباريل» للتجزئة الشهيرة. منذ ذلك الحين، أصبحت عملية التوسع في دول مختلفة من أهم أولويات العلامة التجارية، حيث قامت خلال الأعوام الفائتة بتقديم منتجاتها لزوارها خارج كندا والولايات المتحدة الأميركية. تضم مجموعة تيم هورتنز حاليا أكثر من 5100 مقهى موزع حول 14 بلدا ومنطقة أهمها الشرق الأوسط، الصين، المملكة المتحدة، المكسيك، إسبانيا، تايلندا، والفلبين. واليوم، وبالتعاون مع شركة آي جي كافيه ، توسعت العلامة في دول الخليج من خلال افتتاح أكثر من 235 فرعا حاليا، إضافة إلى أول فرع في الهند.

نبذة عن تيم هورتنز

عام 2011، دخلت العلامة التجارية الشهيرة «تيم هورتنز» منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح أول مقهى ومطعم للمخبوزات لها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. توسعت العلامة بشكل سريع في جميع أنحاء منطقة الخليج بعد توقيع اتفاقية امتياز (فرانشيز) مع شركة «آي جي كافيه»، صاحبة الامتياز لسلسة مقاهي «تيم هورتنز» في الشرق الأوسط ومجموعة «أباريل» للتجزئة الشهيرة.

على مر السنوات، استحوذت تيم هورتنز على قلوب الأشخاص حول العالم وليس فقط محبي القهوة، من خلال تقديمها منتجات متنوعة تناسب جميع الأذواق من خلال مشروبات كلاسيكية مثل قهوة «أوريجنال بلند» الأصلية و«أيس كاب» الفريدة، إضافة إلى مجموعة من الدونتس مثل «تيمبتس» الشهيرة. يمكن الآن لزوار المقهى الاستمتاع بقهوة متميزة، مأكولات مخبوزة طازجا، سندويشات ورابس حسب الطلب، والعديد من المشروبات والمنتجات الأخرى في فروع منتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، عمان، البحرين، الهند، والكويت.

تؤمن «تيم هورتنز» بضرورة أفضل المأكولات والخدمات لعملائها من خلال الريادة والابتكار وعقد الشراكات، حيث تشتهر سلسلة المقاهي بالقهوة المتميزة والمخبوزات الطازجة تماشيا مع شعار «دائما طازج، دائما لذيذ» الذي اعتمدته كسياسة أساسية لها.