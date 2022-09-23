بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ببرقية تهنئة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكــرى الـ٩٢ لليوم الوطني لبلاده.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد عبر في برقيته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجــــذرة والروابط الأخوية المتينة ووحدة المصير المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين، سائلا الله عز وجل أن يكتب لجهود الأمير محمد بن سلمان التوفيق والسداد والنجاح وللشعـب السعـــودي الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.