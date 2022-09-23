لم تعد محمية الشامية التطوعية فكرة فحسب بل باتت ثمرة تعاون مهم ومعلما بارزا لنشر الثقافة البيئية والزراعية والتوعية المجتمعية وتحقيق مبدأ الاستدامة، وقد تم إنشاؤها عام 2017 على أيدي ثلاث نساء كويتيات وتضم مختلف أنواع المزروعات وتركز على الأشجار الملائمة لأجواء الكويت الحارة.



وتساهم المحمية في الخدمة المجتمعية عبر تشجير وتزيين مدارس وحدائق منطقة الشامية وأيضا المساهمة في تخضير الكويت بمساعدة الجهات التطوعية كما تتم الاستفادة من المنتجات المعاد تدويرها من المخلفات المتنوعة في زراعة المحمية من خلال تقوية التربة والتزيين ويتولى إدارة المحمية وتطويرها أكثر من 40 متطوعا من أفراد أو جهات تطوعية بتخصصات مختلفة من زراعة أو معماريين وغيرهم.