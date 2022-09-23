قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تادروس ادهانوم إن العالم اليوم هو أفضل من أي وقت مضى فيما يتعلق بوباء كورونا، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات الأسبوعية في انخفاض، وأن نهاية الوباء تلوح في الأفق، وإن لم ينته الوباء بعد.



وأضاف مدير المنظمة الدولية في مؤتمر صحافي بجنيف عبر الفيديو كونفرانس من نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن عدد الوفيات جراء كورونا تمثل الآن 10% فقط مما كان عليه الأمر في بداية الوباء.



وأشار إلى أن ما يصل إلى ثلثي سكان العالم جرى تطعيمهم، بينهم حوالي ثلاثة أرباع العمال الصحيين وكبار السن.



وفي الوقت الذي أوضح تادروس أن معظم بلدان العالم رفعت القيود تقريبا إلا أن وجود 10 آلاف حالة وفاة أسبوعيا هو عدد كبير للغاية، ويمكن منعه.



وذكر أنه مازالت هناك فجوة كبيرة في التطعيم إذ أن 19% فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل هم من حصلوا على اللقاح، معتبرا أن الطريق للنهاية لايزال بعيدا حتى يضع العالم الوباء خلفه.



وشدد على أن هناك العديد من العقبات التي يمكن أن تؤدي إلى التعثر، بما يستلزم أن يظل الحذر، وأن يستمر استخدام كل شخص للأدوات البسيطة الموجودة للوقاية ليظل في أمان.



ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية على اتصال مع شركة «فايزر»، للحصول على مضادات الفيروسات لإيصالها الى البلدان المحتاجة، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل حتى يمكن لكل شخص في العالم الوصول الى لقاحات واختبارات وعلاجات فيروس كورونا.



على صعيد آخر، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن اتجاهات أعداد الإصابة بمرض فيروس جدري القرود في انخفاض، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ المنظمة عن 62 ألف اصابة مؤكدة مختبريا من 105 دول إضافة إلى 32 حالة وفاة.



وشدد تادروس على أن الوقت ليس مناسبا الآن لافتراض أن اتجاه انخفاض الإصابات بجدري القرود سيستمر، وأنه على البلدان والأشخاص المعرضين، الاستمرار في اتخاذ إجراءات الحماية من العدوى.