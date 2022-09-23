قدم سفيرنا لدى ايطاليا ناصر القحطاني اليوم الخميس أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية الايطالي سيرجو ماتاريللا، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في قصر الكويرينالي الرئاسي.



وقالت سفارتنا في ايطاليا، في بيان لـ «كونا»، ان السفير القحطاني نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى الرئيس ماتاريللا.



وأعرب السفير القحطاني، نقلا عن البيان، خلال المناسبة، عن اعتزاز الكويت البالغ بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لتطوير وتوسيع التعاون المتبادل في جميع المجالات بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.