عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعا برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي فهد المضف، وبحضور أعضاء المجلس. وهنأ المضف أعضاء الهيئة الأكاديمية، والأكاديمية المساندة، والهيئة الإدارية، والطلبة والطالبات المستجدين والمستمرين في مؤسسات التعليم العالي بمناسبة بداية العام الجامعي 2023/2022، داعيا الله للجميع التوفيق والنجاح وتحقيق أعلى مراتب الإنجاز خلال المسيرة الأكاديمية، والعمل يدا بيد من أجل دفع عجلة التعليم العالي بالبلاد، والتي من شأنها أن تعزز مسيرة التطور والنمو المستدام للدولة.

من جهته، صرح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية د.مثنى الرفاعي، بأن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع رقم (2022/2) الذي عقد بتاريخ 2022/7/4، كما أحيط المجلس علما بتقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه رقم (2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/7/4. مشيرا إلى أن المجلس اطلع على مقترح جامعة الكويت بشأن إنشاء لائحة القواعد المنظمة لقبول الطلبة الأجانب في التخصصات المختلفة مقابل رسوم دراسية، كما ناقش المجلس طلب جامعة الكويت اعتماد جامعات بغرض التعيين في هيئتها التدريسية.