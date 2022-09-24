قال رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله محمد سعيدان العازمي ان هناك مشكلة حقيقية في الشعب الدراسية المطروحة أمام الطلبة خاصة بكلية التربية الأساسية، وأن هذه المشكلة ترتب عليها تأخر تخرج العديد من طلاب وطالبات الكلية وحرمانهم من المكافأة الشهرية على الرغم من أن قلة الشعب المطروحة ليس لهم ذنب فيها.

وأوضح العازمي أن الاتحاد تلقى الكثير من الاتصالات من طلبة الكلية لتوصيل معاناتهم لإدارة الهيئة وإيجاد حل يحافظ على مسيرتهم الدراسية ويحميهم من خطر الفصل بسبب استنفاد مدة البقاء، مطالبا الإدارة العليا للهيئة ممثلة في مديرها العام د.جاسم الانصاري، وعميد التسجيل د.مشعل المنصوري، وعميد الكلية د.فريح العنزي سرعة إيجاد حل مناسب يحافظ على مستقبل الطلبة ويساعدهم على التخرج.