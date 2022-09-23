كشفت دراسة جديدة أجريت على نطاق الاتحاد الأوروبي أن واحد من بين كل مواطنين اثنين في دول الاتحاد الأوروبي لم يمارس التمارين الرياضية أو أي لعبة رياضية .

وأظهر استطلاع يوروبارومتر أن النسبة بلغت 45% مقارنة بـ 39% خلال عام 2009، ولكنها انخفضت بواقع نقطة مئوية منذ عام .2017

وبالاضافة لذلك، نحو واحد من بين كل خمسة، أو 17% قالوا إنهم يقومون بممارسة التمارين أقل من ثلاث مرات شهريا.

ويمارس 32% من مواطني الاتحاد الأوروبي التمارين الرياضية مرة واحدة أسبوعيا، و6% يمارسون الرياضة ما لا يقل عن خمس مرات أسبوعيا.

وكانت الدول التي سجلت أعلى نسبة مواطنين من المرجح أن يمارسوا الرياضة فنلندا (71%) و لوكسمبورج (63%) و هولندا (60%)، في حين كانت الدول التي سجلت أعلى نسبة مواطنين من المرجح أن لا يمارسوا النشاط البدني قط البرتغال (73%) و اليونان (68%) و بولندا (65%).

وأشار الاستطلاع إلى أن النشيطين بدنيا عادة ما يكونوا من الذكور والمتعملين والعاملين والذين يحظون بالاستقرار المالي.

وتبلغ نسبة النساء اللاتي لم يمارسن الرياضة إطلاقا 49% مقابل 40 % بين الذكور.

وأظهر الاستطلاع أن 22% من العاطلين عن العمل يمارسون النشاط البدني ما لا يقل عن مرة أسبوعيا، في حين 45% من المديرين التنفيذيين يمارسون الرياضة أسبوعيا.

وخلص الاستطلاع إلى أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في دفع فواتيرهم (20%) من غير المرجح أن يمارسوا النشاط البدني أسبوعيا مقارنة بالذين لا يواجهون هذه الصعوبات (36%).

وأرجع 41% عدم ممارسة النشاط البدني إلى عدم توافر الوقت، في حين قال25% إن السبب عدم وجود دافع أو اهتمام.

وخلال جائحة كورونا، 34% ممن شملهم الدراسة مارسوا النشاط البدني بصورة أقل دورية ، و18% توقفوا عن ممارسة الرياضة، في حين استمر 34% في ممارسة نفس المستوى من النشاط الرياضي و 9% زادوا من نشاطهم.