توقع مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي (إيستات) تراجع عدد سكان البلاد بنحو 5ر11 مليون نسمة خلال السنوات الخمسين المقبلة.

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني عن أحدث توقعات للنمو السكاني، قال (إيستات) إن الإحصاء الديمواغرافي سيواصل التراجع، وسينخفض من 2ر59 مليون نسمة في كانون الثاني/يناير 2021، إلى 9ر57 مليون نسمة في .2030

وفي عام 2050، سيبلغ عدد السكان 2ر54 مليون نسمة، ثم يهبط إلى 7ر47 مليون نسمة عام .2070

وفي غضون 10 سنوات، من المتوقع انخفاض عدد السكان في 4 من أصل 5 بلدات ومدن إيطالية، وفي 9 من أصل 10 مناطق ريفية.

ويقول (إيستات) إن المواطنين سيواصلون إنجاب عدد أقل من الأطفال.

وذكر أنه بحلول عام 2041، ستنجب عائلة واحدة فقط من بين كل أربع عائلات.