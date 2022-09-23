أفاد باحثون في جامعة " نابولي فيدريكو 2" في إيطاليا، أن منتجات الألبان خاصة المنتجات قليلة الدسم والزبادي، مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر النوع الثاني.

وأوضح الباحثون أنه تم ربط استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر النوع الثاني، لكن يمكن إستبدالها بكميات معتدلة من الأسماك والبيض.

وتوصل الباحثون إلى أن منتجات الألبان قليلة الدسم أكثر فائدة من منتجات الألبان كاملة الدسم.

يعد مرض السكر النوع الثاني الشكل الأكثر شيوعا لمرض السكر، ويحدث عندما لا يتمكن البنكرياس من إنتاج ما يكفى من الإنسولين، أو لا يعمل الإنسولين الذي يصنعه بشكل صحيح (حساسية منخفضة للإنسولين).