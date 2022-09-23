القاهرة ـ ناهد إمام



قال وزير المالية المصري د.محمد معيط إننا قادرون على تجاوز التحديات العالمية الراهنة والاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات.



وأضاف الوزير، في لقائه مع السفير السويدي هوكان إيمسجورد بالقاهرة وبعض ممثلي الشركات السويدية بمصر، «إننا مستمرون في مواصلة التعافي الاقتصادي نتيجة الجهود التنموية الضخمة التي تبذلها الحكومة، بما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، حيث نجحنا بنهاية يونيو 2022، في تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وحققنا فائضا أوليا للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي بدلا من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عاما، وبلغ نحو 3.9% في العام المالي (2014/2013)، بينما تراجع عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2013/2012 إلى 6.1%، كما استطعنا خفض معدل الدين من 103% في يونيو 2016، إلى 87.2% بنهاية العام المالي الماضي».



وتابع قائلا «إننا حريصون على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص لتعزيز مساهماته في عمليات التنمية على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل»، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده، يعد منصة وطنية للحوار حول الأولويات المحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكننا من تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.



وأشار الوزير إلى أننا نستهدف تعزيز التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات السويدية في مصر بمختلف القطاعات الواعدة، بما يسهم في تعميق الإنتاج المحلي وتعظيم القدرات التصديرية.



من جانبه، قال السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد: إننا نثق في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تعاني منها كل الدول بما في ذلك الدول المتقدمة، خاصة في ظل ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية.



وأشار إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وتوسيع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وأشاد بالجهود المصرية في تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية على نحو أسهم في التيسير على الشركات السويدية في مصر، وتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.