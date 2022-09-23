التقى وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والصيني وانغ يي الجمعة في نيويورك، على خلفية توترات بشأن تايوان.



وتصافح الرجلان وتبادلا بعض الكلام أمام الكاميرات قبل بدء اجتماعهما على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، في أول لقاء لهما منذ محادثات في يوليو الماضي في بالي أبديا خلالها رغبتهما في إجراء حوار.



وحضر بلينكن اللقاء رغم التخفيف من التزاماته بسبب وفاة والده، وقبيل الاجتماع، التقى نظراءه الأسترالي والياباني والهندي في إطار تحالف كواد الرباعي.



وأكد أن «دولنا الأربع تدرك جيدا التحديات الكبيرة التي نواجهها ويتطلب ذلك، أكثر من أي وقت مضى، أن نعمل معا».



ومن شأن هذا اللقاء أن يسمح بالتحضير لاجتماع أول محتمل بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ، قد يعقد في بالي في نوفمبر المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين.