القاهرة. ناهد إمام

بناءً على التعليمات الصادرة من السلطات السعودية المختصة فقد تقرر بدءاً من الخميس الموافق ٢٢ سبتمبر الجارى إتاحة الحصول على تأشيرة السياحة عند الوصول لأحد مطارات المملكة العربية السعودية لحاملي الإقامات الدائمة أو التأشيرات السياحية والتجارية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنجن) وذلك بشرط أن تكون التأشيرة متعددة و سارية وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.

ويشمل ذلك الأقارب المرافقين من الدرجة الأولى (الزوج / الزوجة - الوالدين - الأبناء) طبقا لما يلي:

- سن الدخول للأبناء في مطار الدمام تحت 21 سنة

- سن الدخول للأبناء في مطارات الرياض - جدة - المدينة - القصيم تحت 18 سنة