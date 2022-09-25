الكواري: مشجعو اليوم الواحد يمكنهم دخول قطر والخروج من دون شرط تحديد السكن

بطاقة «هيا» ستكون الطريقة الوحيدة ومفتاح الدخول إلى قطر

العذبة: جاهزون لاستضافة أكبر حدث في العالم.. و«حلاوة» المونديال بحضور الجماهير

الاستفسارات تركزت على دخول الدوحة وخدمات المشجعين



يحيى حميدان



أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث جولتها الترويجية لكأس العالم في كرة القدم المقرر إقامتها في قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين، وذلك في مجمع الأفنيوز بداية من عطلة نهاية الأسبوع الماضي حتى 5 الشهر المقبل للرد على استفسارات الجمهور الراغب في حضور «العرس العالمي الكبير» الذي ستحتضنه دولة عربية للمرة الأولى في التاريخ.



وفي البداية، قال المدير التنفيذي لمنصة «هيا» مدير عمليات التشغيل في البطولة، سعيد الكواري، إن الهدف من هذه الحملة هو التواصل مع الجمهور الكويتي كونه من محبي كرة القدم وهذا ما لمسناه من خلال الإقبال الكبير منه على شراء تذاكر مباريات مونديال 2022.



وأضاف الكواري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن وجودهم في «الافنيوز» يهدف إلى تقديم كافة المعلومات حول كل ما يهم المشجع الراغب في السفر إلى قطر خلال إقامة كأس العالم.



وأشار الكواري إلى أن بطاقة «هيا» ستكون الطريقة الوحيدة ومفتاح الدخول إلى قطر بداية من نوفمبر المقبل وطريقة الحصول عليها سهلة جدا من خلال تحميل تطبيق «هيا قطر 2022» على الهواتف الذكية وتسجيل كافة البيانات اللازمة والتي من أهمها الحصول على تذكرة لأحدى مباريات كأس العالم كشرط أساسي، هذا بالإضافة إلى إكمال باقي البيانات ومنها تحديد السكن، على أن يتم الرد على الطلب بالموافقة في غضون يوم واحد فقط في حال كانت البيانات مستوفية الشروط.



وبين الكواري أن مشجعي اليوم الواحد ممن يمتلكون تذكرة لأي من المباريات بإمكانهم دخول قطر لحضور المباراة والخروج منها دون شرط تحديد السكن وعلى المشجعين إيضاح هذا الأمر من خلال منصة «هيا».



استقطاب الجماهير



من جهته، أكد مدير عمليات النقل في كأس العالم 2022 حمد العذبة، أن إقامة «بوث» اللجنة العليا للمشاريع والإرث في مجمع «الأفنيوز» يهدف إلى استقطاب الجماهير وتشجيعهم على حضور المونديال، لافتا إلى أن كأس العالم أو أي بطولة رياضية «حلاوتها» تكمن في الحضور الجماهيري وهو بالتأكيد ركيزة أساسية للنجاح.



وبين العذبة أن أغلب الاستفسارات تركزت حول كيفية الحصول على تذكرة المباراة ودخول قطر خلال المونديال والخدمات المقدمة للمشجع من ناحية المواصلات والتنقل، مؤكدا أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أعدت كامل عدتها لاستضافة الجماهير خلال كأس العالم.



وشدد العذبة على أن قطر جاهزة لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم، كما شجع الراغبين في حضور المباريات على التسجيل بشكل مبكر في منصة «هيا» لتفادي الضغط.



يذكر أن البطولة التي ستجري في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين، وستشهد مشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة وستقام على ثمانية ملاعب، وهي: (لوسيل) و(البيت) و(خليفة) و(المدينة التعليمية) و(الثمامة) و(الجنوب) و(أحمد بن علي) و(974).



وسائل النقل المتاحة للجماهير



أوضح العذبة أن آلية المواصلات تمت دراستها بعناية ومهنية كبيرة من جانب اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبإمكان المشجع استغلال كافة وسائل النقل المتاحة.



وأفاد العذبة بأنه تم تخصيص 36 محطة «مترو» مربوطة بكافة الملاعب بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كما بإمكان المشجعين استخدام السيارات الخاصة والحافلات ووسائل النقل المدفوعة مثل الشركة الوطنية للمواصلات «كروة» و«أوبر» و«كريم»، ويجب الإشارة إلى أن حامل بطاقة «هيا» يستطيع استخدام وسائل النقل العامة مجانا.



وكشف القائمون على «بوث» اللجنة العليا للمشاريع والإرث في مجمع «الأفنيوز» أن الجماهير التي لم تحصل على تذاكر لحضور مباريات مونديال 2022 حتى الآن سيكون أمامها انتظار النافذة الأخيرة لبيع التذاكر عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بداية من آخر الشهر الجاري وحتى آخر يوم في البطولة.