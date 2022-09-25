بأسماء أقل ما يقال عنها إنها بعيدة كل البعد عن شهرة نجوم مثل فيرينتس بوشكاش، استعادت المجر شيئا من أمجاد الماضي البعيد بإسقاطها ألمانيا في معقلها 1-0 في منافسات المجموعة الثالثة التي شهدت هبوط إنجلترا إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية بخسارتها أمام مضيفتها إيطاليا 0-1.



ودخلت المجر، الغائبة عن كأس العالم منذ 1986 واللاهثة خلف استعادة أمجادها الماضية حين حلت وصيفة عامي 1938 و1954 وحلت ثالثة في كأس أوروبا 1964 ورابعة عام 1972 وأحرزت الذهبية الأولمبية ثلاث مرات بين 1952 و1968 إضافة إلى فضية وبرونزية، إلى الجولة الخامسة قبل الأخيرة وهي في صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطة أمام مضيفتها ألمانيا.



وبفوزها الثالث بعد اللذين حققتهما على إنجلترا 1-0 في أرضها و4-0 بين جمهور «الأسود الثلاثة»، عززت المجر حظوظها ببلوغ الدور نصف النهائي عن مجموعة تضم ثلاثة أبطال عالم.



وسيكون الحسم غدا بيد المجر في حال تعادلها على أرضها مع وصيفتها الجديدة إيطاليا التي تتخلف عنها نقطتين، فيما ستكون مباراة «ويمبلي» بين الغريمتين إنجلترا وألمانيا هامشية لأن الأخيرة فقدت أي أمل بالتأهل إلى نصف النهائي.



في لايبزيغ حيث خرج الألمان منتصرين من مبارياتهم الـ 11 الأخيرة في أطول سلسلة لهم في مدينة واحدة، واصلت المجر نتائجها الملفتة وألحقت رجال المدرب هانزي فليك بإنجلترا التي سقطت أمامها على أرضها.



وكان بإمكان المجر أن تحسم بهذا الفوز الأول لها على ألمانيا على صعيد المسابقات الرسمية منذ الدور الثاني لأولمبياد ميونيخ 1972 (4-1)، لو لم تنجح إيطاليا في الفوز على إنجلترا في ميلانو بفضل هدف جاكومو راسبادوري (68).



وتدين المجر بفوزها الثالث في هذه المجموعة وتصدرها أمام وصيفتها الجديدة وخصمتها المقبلة إيطاليا بفارق نقطتين، إلى آدم شالاي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 17.



وفي ميلانو، استعاد الإيطاليون شيئا من البسمة التي فقدوها جراء فشل التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية تواليا، وذلك بالفوز على الإنجليز ما تسبب بهبوط رجال المدرب غاريث ساوثغيت إلى المستوى الثاني.



الأرجنتين والبرازيل يضربان هندوراس وغانا بالثلاثة



سجل النجم ليونيل ميسي ثنائية وقاد الأرجنتين إلى الفوز على هندوراس 3-0 في ميامي، ليعزز «ألبي سيليستي» سلسلة جميلة من 34 مباراة دون خسارة، قبل مشاركته في مونديال قطر نهاية السنة.



وهز قائد الأرجنتين الشباك في الشوطين، الأول عزز به افتتاح زميله لاوتارو مارتينيس التسجيل والثاني حاسما المباراة.



وستخوض الأرجنتين مباراتها المقبلة بعد غد ضد جامايكا في نيوجيرسي وهي لم تخسر في آخر 34 مواجهة. وتعود آخر خسارة لها إلى نصف نهائي كوبا أميركا 2019.



كما قست البرازيل على غانا عندما تغلبت عليها 3-0 في مدينة لوهافر الفرنسية في مباراة دولية ودية.



وفرض مهاجم توتنهام ريشارليسون نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية (28 و40) من تمريرتين حاسمتين لنجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، رافعا رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة في 12 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع هزه الشباك 11 مرة.



وافتتح قائد باريس سان جرمان قطب الدفاع ماركينيوس التسجيل في الدقيقة التاسعة.