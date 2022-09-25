أعلنت وكالة رعاية القصر الامبراطوري أن إمبراطور اليابان السابق اكيهيتو خضع لجراحة ناجحة لعلاج اعتمام عدسة العين والجلوكوما (المياه الزرقاء) في العين اليمنى.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الوكالة القول إن الامبراطور السابق / 88 عاما/ خضع لنفس الجراحة في العين اليسرى الاثنين الماضي بعدما أكدت الفحوصات إصابة العينين بالاعتمام.

وقد دخلت سيارة تقل الامبراطور السابق، الذي كان يرتدي نظارة شمسية لمستشفى جامعة طوكيو صباح اليوم. ووصلت زوجته الامبراطورة السابقة ميتشيكو لاحقا في سيارة منفصلة لمرافقته.

وعندما غادر الزوجان المستشفى، كان الامبراطور السابق يضع ضمادة على عينيه اليمنى.

ويذكر أن الإمبراطور أكيهيتو قد تخلى عن العرش في 30 نيسان/أبريل 2019، ليصبح أول إمبراطور ياباني يتخلى عن العرش منذ نحو 200 عام. وتولى ابنه الأكبر ناروهيتو العرش خلفا له في اليوم التالي .