بيروت ـ عامر زين الدين



دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى الى «تشكيل حكومة سريعا وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، لعل عجلة الإصلاح والإنماء تنطلق إلى الأمام»، كما دعا «الى ترسيخ الثقة بمؤسساتنا وتعزيز أمل الناس بمستقبلهم وتثبيتهم في أرضهم ووطنهم بالرغم من كل التحديات والصعاب».



كلام الشيخ أبي المنى جاء خلال كلمة له في حفل تدشين مشروع انارة مباني مؤسسة بيت اليتيم في عبيه، وفي لقاء آخر أقيم في بلدة كفرنبرخ الشوف، دعا الشيخ ابي المنى «اللبنانيين الى الاستمرار في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والوطنية وعدم اليأس، في دولة نخرها الفساد وتطاولت عليها الأيادي من الداخل ومن الخارج، ولم يقو أبناؤها على تطبيق دستورهم وتحديث إدارتهم، كما لم تتح التدخلات الخارجية وصراعات المحاور المجال للوطنيين المخلصين للإصلاح والإنقاذ».



ورأى ان «المؤمنين بتاريخهم والمتمسكين بأرضهم والأقوياء بولائهم للوطن لا ييأسون ولا يحبطون، بل يزيد ثباتهم وتماسكهم وتعاضدهم كلما زادت الصعاب، ونحن في هذا الجبل مؤمنون متماسكون متعاضدون، ومعا سنعمل لمستقبل أبنائنا بدافع من ضمير وإرادة وإيمان».