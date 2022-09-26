قالت جمعية مصارف لبنان، في بيان أمس، إن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة أعمالها ابتداء من اليوم الاثنين بعد أن أغلقت لمدة خمسة أيام في أعقاب سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة.



وقال البيان إن القرار اتخذ «مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء وذلك بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة».



وأضاف أن العمل سيجري «عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع».