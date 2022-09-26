قال مركز العجيري العلمي إن كوكب المشتري سيكون في أقرب نقطة له من الأرض مساء اليوم الاثنين، مشيرا الى انه حدث فلكي مميز لهذا العام لم يتكرر منذ عام 1963.



وذكر مدير العلاقات العامة في المركز الفلكي خالد الجمعان، في بيان صحافي أمس، ان كوكب المشتري الذي يعد أضخم كواكب المجموعة الشمسية على الإطلاق سيكون هذه الأيام أكثر لمعانا وأكبر حجما نسبيا.



وأشار الى ان هذه الفترة تعتبر من أفضل أيام السنة لرصد وتصوير كوكب المشتري الذي يشكل نظاما خاصا به مع أقماره الـ 80 التي تدور حوله وهو الكوكب الخامس من حيث الترتيب في المجموعة الشمسية، اضافة الى انه يعد أحد حراس الأرض نظرا لجاذبيته العالية التي تقوم بـ«قنص» أي جرم سماوي يتجه إلى الأرض.



ولفت إلى أنه يمكن رؤية كوكب المشتري بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة في اتجاه الشرق وحتى الفجر وهو يشق طريقه باتجاه الغرب، وسيكون المشهد اكثر وضوحا عند استخدام الأجهزة والتلسكوب التي ستتيح رؤية تفاصيل اكثر.