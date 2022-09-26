التغطية تشمل مصاريف العلاج الطارئ والإصابة بكورونا ونقل الجثمان في حالة الوفاة

التغطية مطابقة لمتطلبات فيزا دول الاتحاد الأوروبي ويمكن تقديمها عند طلب تأشيرة «الشنغن»

وثيقة التأمين الخاصة بهذه التغطية ستكون متاحة للمتقاعدين على موقع الشركة الإلكتروني



في إطار حرص وزارة الصحة على تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين المتقاعدين من وثيقة تأمين «عافية»، وببادرة من وزير الصحة د. خالد السعيد، تمكنت الوزارة من التوصل لاتفاق مع شركة الخليج للتأمين على تغطية علاج الحالات الطارئة للمتقاعدين خارج البلاد عند تعرضهم لعارض صحي طارئ.



وأوضحت الوزارة أن التغطية التأمينية التكميلية لعلاج تلك الحالات مجانية، إضافة الى العقد الخاص بتأمين عافية، دون أن يكون هناك أي زيادة في تكلفة العقد على المال العام.



وأشارت الوزارة إلى أن مدة هذه التغطية سنة كاملة، اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل، بتغطية مالية تبلغ 35 ألف دولار أميركي لكل متقاعد، وتشمل التغطية بجميع الدول باستثناء مناطق الحروب، كما تشمل التغطية مصاريف العلاج الطارئ بحالة الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، وحالات الإخلاء الطبي وكذلك نقل الجثمان في حالة الوفاة، لا قدر الله.



كما لفتت الوزارة إلى أن التغطية مطابقة لمتطلبات فيزا دول الاتحاد الأوروبي «الشنغن»، مذكرة بأن وثيقة التأمين التكميلية الخاصة بهذه التغطية ستكون متاحة للمتقاعدين الذين تسلموا بطاقة التأمين «عافية» على موقع الشركة الالكتروني عند طلب المتقاعد المؤمن عليه هذه الوثيقة التي يمكن تقديمها عند طلب تأشيرة الشنغن، مرفقا مع الوثيقة التعليمات اللازمة باستخدامها.



هذا، وثمنت وزارة الصحة جهود القائمين على الشركة المنفذة لبرنامج «عافية» شركة الخليج للتأمين، وتعاونهم المستمر والذي يصب في مصلحة الشريحة المستفيدة من التأمين، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.