عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس عن متابعة وزير الصحة د.خالد السعيد لموضوع وقف استقطاع بدلي «الخفارة» و«التدريب» لاختصاصيي العلاج الطبيعي وبقية وظائف الخدمات الطبية المساندة أسوة بزملائهم الأطباء، حيث وعد بالانتهاء منه في أقرب وقت عبر متابعة التوصيات القانونية المسبقة لإقراره.



جاء هذا خلال استقبال وزير الصحة د.خالد السعيد لمجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي. وقالت الخميس إنه تمت مناقشة موضوع السماح بالجمع في العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي، خاصة بعد ملاحظة توجه العديد من الموظفين للعمل في القطاع الخاص بعد الاستقالة من «الحكومي»، منوهة الى أن د.السعيد أكد اهتمامه بهذا الموضوع، ولفت إلى وجود لجنة مشكّلة بهذا الخصوص، وسيتم التنسيق مع الجمعية للانتهاء منه في أسرع وقت.



وقالت إنه تمت مناقشة موضوع تعديل التصنيف الوظيفي للعلاج الطبيعي حسب ما هو معترف به من قبل ديوان الخدمة المدنية، لكون الحاصلين على درجة البكالوريوس فما فوق ضمن الوظائف التخصصية كما هو الحال مع تخصصات أخرى مثل الطب وطب الأسنان، فضلا عن تعديل تصنيف العلاج الطبيعي في وزارة الصحة «وظيفة فنية» مع اقتراح استحداث تصنيف جديد للجامعيين والشهادات العليا «إكلينيكي» خاصة بعد استحداث شهادات جديدة عالمية وهي «DPT».



وأوضحت أن الاجتماع شهد مناقشة تعديل رصيد الإجازة السنوي بالنظر الى طبيعة العمل التي تحتم على اختصاصيي العلاج الطبيعي العمل لمدة 6 أيام تقريبا خلال 3 أسابيع شهريا، ولا يتم التمتع بالراحة يومين متتاليين مقارنة ببقية القطاعات الحكومية، حيث تم تعديل الرصيد مسبقا لتخصصات طبية أخرى بقرارات وزارية، مشيرة الى مناقشة الوزير السعيد بطلب إصدار قرار لتخصص العلاج الطبيعي ولبقية التخصصات الطبية المساندة في صرف بدل الايجار والتأثيث الذي يصرف لعدة تخصصات طبية أخرى، حيث ووعد الوزير بدراسة الموضوع.



وأكدت أن الوزير أثنى على أهمية دور العلاج الطبيعي ضمن الفريق الطبي، وأوصى بإشراك الجمعية في إحدى اللجان المزمع تدشينها قريبا لتنسيق العمل في فريق إعادة التأهيل.